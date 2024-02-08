Российская авиация сбила украинский Су-25
Минобороны России отчиталось о сбитом украинском самолете Су-25 в ДНР
Российская истребительная авиация сбила украинский самолет Су-25. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что штурмовик противника был сбит в районе населенного пункта Новотроицкое в Донецкой народной республике (ДНР).
Материалы по теме:
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
Накануне системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет МиГ-29 в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Там уточнили, что самолет Воздушных сил Украины был сбит в районе Алексеевки в ДНР.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.