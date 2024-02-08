Российская авиация сбила украинский Су-25

Минобороны России отчиталось о сбитом украинском самолете Су-25 в ДНР

Российская истребительная авиация сбила украинский самолет Су-25. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что штурмовик противника был сбит в районе населенного пункта Новотроицкое в Донецкой народной республике (ДНР).

Накануне системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет МиГ-29 в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Там уточнили, что самолет Воздушных сил Украины был сбит в районе Алексеевки в ДНР.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.