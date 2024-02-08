Российские войска сбили украинский МиГ-29 в тылу ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении украинского МиГ-29 в небе над ДНР

Российские военнослужащие сбили самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над населенным пунктом Алексеевка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.

По данным из открытых источников, указанный населенный пункт находится недалеко от западной границы ДНР, подконтрольной Киеву. Таким образом, самолет был сбит в тылу ВСУ.

Помимо этого, в пресс-центре группировки российских войск «Юг» сообщили об уничтожении 21 украинского беспилотника в районе населенного пункта Васильевка в ДНР.

7 февраля Минобороны сообщило о нанесении группового удара по украинским военным предприятиям. На выявленных объектах производили безэкипажные катера, ракеты, взрывчатку и береговые ракетные комплексы. Все цели были успешно поражены.