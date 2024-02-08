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20:23, 8 февраля 2024Путешествия

Семья девятилетней девочки обвинила бортпроводника в тайной съемке в туалете

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

Семья еще одного ребенка обвинила бортпроводника авиакомпании American Airlines в тайной съемке их девятилетней дочери в туалете самолета. Подробностями истории поделился британский таблоид Daily Mail (DM).

Уточняется, что 37-летнему Эстесу Картеру Томпсону, ранее обвиненному в съемке несовершеннолетних в туалетах во время полета, предъявили новый иск. Его авторы утверждают, что Томпсон снимал их ребенка в январе 2023 года, когда девочка пользовалась туалетом на рейсе в Лос-Анджелес. Семья направлялась в Диснейленд на соревнования по гимнастике. В иске говорится, что на изображениях, полученных ФБР из iCloud Томпсона, были видны лицо, ягодицы и гениталии девочки.

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«Мне казалось, что мы живем в ночном кошмаре, когда к нам пришли из ФБР и сообщили, что нашу дочь тайно снял на видео бортпроводник American Airlines. С тех пор она борется со страхом и тревогой, — рассказала журналистам семья девочки. — Мы делаем все возможное, чтобы поддержать ее в это тяжелое время».

Родители надеются, что бортпроводник и авиакомпания понесут ответственность за произошедшее, говорится в материале.

В январе Томпсону предъявили обвинения в съемке несовершеннолетних девочек в туалетах самолета и хранении видео с детской порнографией. В ФБР заявили, что инциденты произошли как минимум на пяти рейсах. Представители American Airlines уверили, что они тесно сотрудничают с правоохранительными органами в расследовании.

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      Марина Черняк
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