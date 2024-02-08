Системы ПВО перехватили снаряды «Ольхи» и «Урагана» в Белгородской области

МО РФ сообщило о перехвате снарядов «Ольхи» и «Урагана» в Белгородской области

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили реактивные снаряды систем залпового огня «Ольха» и «Ураган» в Белгородской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, 8 февраля около 17:30 по московскому времени российские войска пресекли попытку совершить удар по территории России. Атака со стороны Украины производилась с помощью четырех снарядов системы «Ольха» и восьми снарядов «Урагана».