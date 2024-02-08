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18:11, 8 февраля 2024Россия

Системы ПВО перехватили снаряды «Ольхи» и «Урагана» в Белгородской области

МО РФ сообщило о перехвате снарядов «Ольхи» и «Урагана» в Белгородской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили реактивные снаряды систем залпового огня «Ольха» и «Ураган» в Белгородской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, 8 февраля около 17:30 по московскому времени российские войска пресекли попытку совершить удар по территории России. Атака со стороны Украины производилась с помощью четырех снарядов системы «Ольха» и восьми снарядов «Урагана».

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      Никита Абрамов
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