Германия нашла нового поставщика газа

Немецкая VNG AG договорилась о поставках газа по трубопроводу с Алжиром

Компания VNG (принадлежит одному из крупнейших немецких энергетических концернов EnBW) заключила первый для Германии контракт на поставку по трубопроводу газа из Алжира. Об этом со ссылкой на слова главы поставщика Ульфа Хайтмюллера во время визита делегации в североафриканскую страну сообщает Bloomberg.

Он признал, что контракт небольшой, но в дальнейшем возможно его расширение. Само соглашение уже вступило в силу, утверждают источники агентства, не уточняя его срок и объем закупок.

Поставки ведет государственная энергетическая компания Sonatrach. Она не ответила на просьбу издания прокомментировать информацию.

Германия испытывает наибольшие в Европе трудности с поставками газа, потому что до 2022 года страна в значительной степени зависела от России. На начало 2024 года, Берлин по-прежнему не имеет достаточного количества долгосрочных контрактов и полагается на поставки сжиженного природного газа (СПГ) на основании спотовых сделок.

Алжир отвечает за 14 процентов потребления газа в Европе. По трубопроводам газ идет на юг континента, а СПГ поставляется в том числе в северные страны. Ранее, в декабре 2022 года, VNG уже договорилась с Sonatrach о сотрудничестве в вопросах водородной энергетики. А на этой неделе министр энергетики Германии Роберт Хабек намерен подписать двустороннее соглашение со своим алжирским коллегой Мохамедом Аркабом по взаимодействию в рамках производства водорода.

Ранее аналитики мюнхенского Института экономических исследований Ifo указали, что немецкая экономика, крупнейшая в Европе, застряла в рецессии, а спад в производстве и ключевых секторах может растянуться на среднесрочную перспективу.