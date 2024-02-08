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16:41, 8 февраля 2024Среда обитания

Сотни литров нефти с литовского терминала попали в Балтийское море

Из-за аварии на Бутингском терминале 300 литров нефти попали в Балтийское море

Фото: Karolis Kavolelis / Shutterstock / Fotodom

Сотни литров нефти попали в Балтийское море рядом с Литвой из-за аварии на Бутингском терминале. Об этом сообщает радиостанция RMF 24.

Всего в море оказалось около 300 литров нефти. Утечка случилась на топливном терминале Orlen Lietuva, принадлежащем польской нефтеперерабатывающей компании Orlen. При погрузке танкера порвался швартовный трос, из-за чего оборвался кабель для подачи нефти.

Службы охраны окружающей среды работают над устранением разлива. К операции привлечено два корабля военно-морских сил Литвы. Отмечается, что протяженность нефтяного пятна составила девять километров.

Ранее в Котове Волгоградской области при строительстве водопровода рабочие повредили нефтепровод. Кадры с разливом нефти проявились в сети.

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      Александра Качан
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