Проблемы в китайской экономике усугубились

Китай сообщил об ускорении дефляции и рекорде по длительности спада за 15 лет

По итогам января дефляция в Китае достигла 0,8 процента при прогнозе 0,5 процента, ускорившись с 0,3 процента в декабре прошлого года. Об этом со ссылкой на опубликованные данные государственного статистического управления КНР сообщает РИА Новости.

Снижение индекса потребительских цен (CPI) фиксируется четвертый месяц подряд, что стало самым длительным периодом спада за последние 15 лет. Такая статистика свидетельствует об усугублении проблем в китайской экономике, хотя власти объясняют разочаровывающий результат высокой базой января прошлого года.

Продовольственные товары подешевели на 5,9 процента, непродовольственные выросли в цене на 0,4 процента. В том числе цены на свежие фрукты упали на 9,1 процента, на овощи и зелень — на 12,7 процента, на яйца — на 6,4 процента, на мясо — на 11,6 процента, в том числе на свинину — на 17,3 процента. Цены производителей сократились на 2,5 процента.

По итогам 2023 года Китаю удалось избежать дефляции, рост цен составил 0,2 процента, хотя власти ожидали порядка трех процентов. Проблемы лежат в области слабого внутреннего спроса, на который делали ставку в Пекине, и сокращении экспорта.

Разочаровывающий спрос вместе с государственной политикой в области поддержки экономики и растущей закрытостью заставляют инвесторов покидать Китай. По состоянию на конец января отток средств инвесторов с бирж КНР, включая Гонконг, составил 1,7 триллиона долларов.

Большей частью они уходят в США, где основные фондовые индексы находятся на рекордных уровнях. Опрос участников конференции банка Goldman Sachs показал, что более 40 процентов инвесторов считают Китай непригодным для вложений. Убытки от вложений в него фиксируются последние три года.