Стало известно об участии 593 иностранцев в военных действиях на стороне ВСУ

СК установил факты участия в военных действиях на стороне ВСУ 593 иностранцев

Следственный комитет России (СКР) установил факты участия в военных действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) 593 иностранцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Отмечается, что это граждане 46 государств.

Ранее следователи установили виновного в обстреле Лисичанска. Предварительно, атака здания была произведена третьим дивизионом 107-ой реактивной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) под командованием Родина. Вскоре следователи предъявят обвинения Родину и командиру третьего дивизиона Савченко.