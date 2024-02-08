Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:10, 8 февраля 2024Силовые структуры

Стало известно об участии 593 иностранцев в военных действиях на стороне ВСУ

СК установил факты участия в военных действиях на стороне ВСУ 593 иностранцев

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Следственный комитет России (СКР) установил факты участия в военных действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) 593 иностранцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Отмечается, что это граждане 46 государств.

Ранее следователи установили виновного в обстреле Лисичанска. Предварительно, атака здания была произведена третьим дивизионом 107-ой реактивной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) под командованием Родина. Вскоре следователи предъявят обвинения Родину и командиру третьего дивизиона Савченко.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Борису Надеждину отказали в регистрации кандидатом в президенты. Подписи в его поддержку оказались с браком

      Россиянку арестовали за попытку поджечь здание банка

      Росстат раскрыл причину неожиданного роста ВВП

      В соцсетях России заметили необычное явление

      Лана Дель Рей снялась без макияжа и с пистолетом в руках

      Принятие Швеции в НАТО связали с необходимостью оттянуть ВС России от Украины

      Назван новый взрывоопасный регион из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО

      Подтверждена безубыточность термоядерного синтеза

      Прилетевшие в Гоа россияне остались без багажа на три дня из-за непогоды

      Под Москвой мужчине удалили почти весь желудок из-за игнорирования язвы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше