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17:08, 8 февраля 2024Бывший СССР

В России высказались об ударе беспилотника ВСУ по автобусу в Новой Таволжанке

Депутат Чепа усомнился в случайности удара ВСУ по автобусу под Белгородом
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с людьми в Новой Таволжанке вряд ли мог быть случайным, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы России Алексей Чепа. Он добавил, что перепутать гражданскую и военную цель вне линии фронта довольно непросто.

«Конечно, нельзя исключать каких-то ошибок операторов. Но перепутать гражданскую и военную цели не на линии фронта довольно сложно, — подчеркнул политик. — Такими действиями ВСУ пытаются запугивать граждан. Либо от безысходности пытаются показать Западу, что готовы увеличивать свою активность, лишь бы им дали дополнительное оружие. Но трудно объяснить, что в голове у людей, идущих на такие шаги».

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук тоже назвал случайный удар по мирной цели маловероятным. Но, по его мнению, во многом подобные атаки идут во вред самой Украине.

Украина не понимает, что каждый удар по мирным гражданам все сильнее отдаляет от нее присоединенные территории

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт

Он также заявил, что в рядах ВСУ отношение к атакам на мирное население неоднозначное.

«Среди военнослужащих есть проблески. Но есть и когорта тех, кто следит за внутриполитической ситуацией, за настроениями в рядах солдат», — добавил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал автобус с мирными жителями в селе Новая Таволжанка. Травмы получил один человек — у него осколочные ранения ноги.

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      Варвара Кошечкина
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