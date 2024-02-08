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15:08, 8 февраля 2024Бывший СССР

Украина начала переговоры с Данией по гарантиям безопасности

Офис президента Украины: начались переговоры с Данией по гарантиям безопасности

Фото: Wadco2 / Wikimedia

Украина начала переговоры с Данией по гарантиям безопасности. Об этом сообщается на сайте офиса президента республики.

«Украина начала детальные переговоры с Данией о заключении двусторонних обязательств в области безопасности. Украинскую делегацию возглавил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква. Датскую делегацию возглавляла Лизбет Зилмер-Джонс, государственный секретарь Министерства иностранных дел», — указано в пресс-релизе.

Переговоры начались в рамках реализации совместной декларации стран G7 о поддержке Украины.

В январе правительство Дании выделило для Киева более 20 миллионов долларов. Финансовая поддержка пойдет на восстановление инфраструктуры Украины.

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      Глеб Палехов
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