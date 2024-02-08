Украина назвала американскую компанию огнеупорных изделий «спонсором войны»
НАПК Украины назвал американскую фирму Allied Mineral Products «спонсором войны»
Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины внесло в перечень международных «спонсоров войны» американскую компанию по производству огнеупорных изделий Allied Mineral Products. Название фирмы указано в Telegram-канале НАПК.
«Компания продолжает работать в РФ, удерживать там свои производственные мощности и платить налоги на сотни тысяч долларов в бюджет агрессора», — указывает ведомство причину внесения производителя в список.