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22:08, 8 февраля 2024Бывший СССР

Украина захотела забрать активы гендиректора «России сегодня» Киселева

Минюст Украины подал иск об изъятии активов главы «России сегодня» Киселева
Дмитрий Киселев

Дмитрий Киселев. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Минюст Украины подал иск об изъятии активов у российского телеведущего, генерального директора медиагруппы «России сегодня» Дмитрия Киселева. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что министерство хочет забрать активы Киселева в пользу государства согласно пункту 1-1 части 1 статьи 4 закона Украины «О санкциях». При этом против главы медиагруппы уже действуют ограничения.

В феврале 2022 года Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Дмитрия Киселева в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

В марте 2014 года Киселев попал в черный список Европейского союза из-за кризиса на Украине. Он попытался оспорить санкции, подав в 2015 году соответствующий иск. Однако Европейский суд юстиции общей юрисдикции оставил санкции ЕС в силе.

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