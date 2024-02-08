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14:47, 8 февраля 2024Россия

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

Губернатор Гладков сообщил об отмене сигнала ракетной опасности в Белгороде

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Белгороде и Белгородской области отменен сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — написал глава области. Какие-либо другие подробности на данный момент не оглашаются.

Сообщение о начале тревоги в канале губернатора появилось в 14:01 по московскому времени. Ракетная опасность продлилась 43 минуты, пост о ее завершении Гладков опубликовал в 14:44.

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