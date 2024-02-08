В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

Губернатор Гладков сообщил об отмене сигнала ракетной опасности в Белгороде

В Белгороде и Белгородской области отменен сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — написал глава области. Какие-либо другие подробности на данный момент не оглашаются.

Сообщение о начале тревоги в канале губернатора появилось в 14:01 по московскому времени. Ракетная опасность продлилась 43 минуты, пост о ее завершении Гладков опубликовал в 14:44.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что в населенных пунктах Шебекино и Новая Таволжанка Белгородской области с июня 2023 года из-за обстрелов Вооруженных сил Украины были повреждены тысячи жилых строений. По словам Гладкова, точное число поврежденных домов — 4 475.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.