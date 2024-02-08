В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа

Белгородский губернатор Гладков сообщил о сбитом беспилотнике самолетного типа

В Белгородской области сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа в районе села Бессоновка», — пояснил он.

На данный момент, отметил глава области, сотрудники оперативных служб уточняют информацию о последствиях на земле. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

Ранее стало известно, что при атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус в Белгородской области пострадал человек. По данным Гладкова, автобус с мирными жителями подвергся атаке в селе Новая Таволжанка.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.