Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:41, 8 февраля 2024Россия

В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа

Белгородский губернатор Гладков сообщил о сбитом беспилотнике самолетного типа

Фото: Reuters

В Белгородской области сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа в районе села Бессоновка», — пояснил он.

На данный момент, отметил глава области, сотрудники оперативных служб уточняют информацию о последствиях на земле. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

Материалы по теме:
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки» Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

Ранее стало известно, что при атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус в Белгородской области пострадал человек. По данным Гладкова, автобус с мирными жителями подвергся атаке в селе Новая Таволжанка.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      На складе Wildberries под Москвой произошла массовая драка. Ее участников отвезли в военкомат, им пригрозили увольнением

      ВСУ пожаловались на качество работы Starlink

      Мать показала платья на свадьбу дочери и подверглась критике в сети

      Россиянин из ревности поджег облитую бензином жену

      Бывший солист «Поющих гитар» стал жертвой мошенников

      Эксперт назвал последствия от снижения западной помощи для ВСУ

      Российская полиция начала проверку украинской певицы Лободы

      В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа

      В России предложили ужесточить требования к домам на колесах

      Стала известна судьба детей не выдержавшей новостей о муже с СВО россиянки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше