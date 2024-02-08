Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:54, 8 февраля 2024Россия

В Чечне объяснили медаль у не состязавшегося в ОАЭ Адама Кадырова

Чеченский министр Дудаев: Адам Кадыров получил в ОАЭ медаль как капитан команды

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Медаль чемпионата UAE SWAT CHALLENGE 2024 была вручена сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму, несмотря на то, что он не принимал непосредственного участия в состязаниях, так как юноша является капитаном и куратором российской команды. Об этом заявил министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев, его слова приводит РИА Новости.

По словам Дудаева, Адам Кадыров «непосредственно курировал подготовку» команды чеченского спецназа, а также обеспечивал бойцов всем необходимым.

«Адам Рамзанович не только следил за тренировками, но и всесторонне обеспечивал команду всем необходимым. Соответственно, он присутствовал на соревнованиях, и ему была вручена медаль за первое место, завоеванная бойцами», — объяснил Дудаев получение несовершеннолетним сыном Кадырова медали в ОАЭ.

О награждении Адама Кадырова сообщалось 7 февраля. Кроме того, в 2023 году он был награжден несколькими орденами и медалями, в том числе орденом «Трудовая доблесть России» и медалью «За вклад в развитие Российского университета спецназа I степени».

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали автобус с мирными жителями и обстреляли село под Белгородом. Есть пострадавшие

      В латвийском парламенте призвали активнее выдворять российских граждан

      Стало известно о болезни одного из основателей «Машины времени»

      Названа возможная цель ракетной атаки ВСУ на Белгород

      На Украине законопроект о мобилизации сравнили с крепостным правом

      Посетившая США популярная российская блогерша раскрыла недостатки страны

      Системы ПВО перехватили снаряды «Ольхи» и «Урагана» в Белгородской области

      Россиянку приговорили к 12,5 года за организацию сети подпольных казино

      Появилось видео отражения системой ПВО мощной атаки на Белгород

      В Чечне объяснили медаль у не состязавшегося в ОАЭ Адама Кадырова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше