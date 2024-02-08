В Чечне объяснили медаль у не состязавшегося в ОАЭ Адама Кадырова

Чеченский министр Дудаев: Адам Кадыров получил в ОАЭ медаль как капитан команды

Медаль чемпионата UAE SWAT CHALLENGE 2024 была вручена сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму, несмотря на то, что он не принимал непосредственного участия в состязаниях, так как юноша является капитаном и куратором российской команды. Об этом заявил министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев, его слова приводит РИА Новости.

По словам Дудаева, Адам Кадыров «непосредственно курировал подготовку» команды чеченского спецназа, а также обеспечивал бойцов всем необходимым.

«Адам Рамзанович не только следил за тренировками, но и всесторонне обеспечивал команду всем необходимым. Соответственно, он присутствовал на соревнованиях, и ему была вручена медаль за первое место, завоеванная бойцами», — объяснил Дудаев получение несовершеннолетним сыном Кадырова медали в ОАЭ.

О награждении Адама Кадырова сообщалось 7 февраля. Кроме того, в 2023 году он был награжден несколькими орденами и медалями, в том числе орденом «Трудовая доблесть России» и медалью «За вклад в развитие Российского университета спецназа I степени».