В Госдепе сочли недопустимым участие ХАМАС в управлении сектором Газа

Блинкен: ХАМАС не должно играть какую-либо роль в Газе после завершения войны

Участие палестинского радикального движения ХАМАС в управлении сектором Газа после завершения боевых действий недопустимо. С таким заявлением выступил глава Госдепа США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Тель-Авиве, передает РИА Новости.

Власти США считают неприемлемым, чтобы ХАМАС играло какую-либо роль в анклаве, подчеркнул госсекретарь.

Ранее палестинское движение предложило Израилю план прекращения огня на четыре с половиной месяца, освобождения всех взятых им в плен заложников и вывода израильских войск из сектора Газа.