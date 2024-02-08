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18:52, 8 февраля 2024Мир

В Израиле за подстрекательство задержали гражданку США

WP: ЦАХАЛ задержал гражданку США за подстрекательство в социальных сетях

Фото: Ammar Awad / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержала девушку по имени Самахер Эсмаил с гражданством США за подстрекательство в социальных сетях. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Подозреваемая, задержанная в ходе операции, была передана представителям обеспечения безопасности для дальнейшего допроса», — сообщили в ЦАХАЛ, не раскрывая подробностей.

Член Палаты представителей США Трой А. Картер выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией. «Я связался с американским посольством и Государственным департаментом, чтобы узнать, почему задержана гражданка Соединенных Штатов. Я молюсь за ее безопасность», — отметил он на своей странице в социальной сети X.

Госдепартамент США сообщил, что в курсе задержания гражданки США, однако деталями делиться представители этого ведомства отказались из соображений безопасности.

Ранее американские чиновники призвали Армию обороны Израиля снизить интенсивность боевых действий в секторе Газа.

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      Лина Пивоварова
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