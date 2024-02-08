В Кремле не нашли предпосылок для возобновления зерновой сделки

Песков: никаких предпосылок для возобновления зерновой сделки сейчас нет

Сейчас предпосылки для возобновления зерновой сделки в прежнем виде отсутствуют. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«В настоящий момент нет никаких предпосылок для возобновления зерновой сделки в том виде, в котором она была обговорена и не выполнена в отношении России», — констатировал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что зерновая сделка не была продлена по причине использования безопасных коридоров Вооруженными силами Украины (ВСУ) в военных целях. По словам главы МИД, они использовались для запуска военно-морских беспилотников и ударов по России.