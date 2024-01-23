Лавров рассказал о причинах непродления зерновой сделки

Лавров: причина непродления зерновой сделки — использование ВСУ коридоров

Причиной непродления «зерновой сделки» является использование безопасных коридоров Вооруженными силами Украины (ВСУ), заявил министр иностранных дел России в интервью CBS News. Текст интервью опубликован на сайте МИД России.

Лавров ответил на вопрос о причинах прекращения «зерновой сделки». Он подчеркнул, что ВСУ использовали безопасные проходы, созданные в рамках соглашения, для запуска военно-морских беспилотников и ударов по России.

Дипломат подчеркнул, что Россия никогда не нападала на украинские корабли в Черном море. Он также отметил существовавший механизм инспекций, включающий ООН, Россию, Украину и Турцию.

Ранее Лавров заявил, что США проигнорировали демонстрацию доброй воли Владимира Путина на посту президента России. Он отметил, что американское внешнеполитическое руководство не вынесло никаких уроков из собственных действий после окончания Холодной войны.