В НАТО призвали Украину не ждать большого прогресса в вопросе членства

Посол Британии в НАТО Куорри: Киеву не стоит ждать прогресса в вопросе членства

Украине не стоит ждать большого успеха в вопросе членства в НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне. К этому Киев призвал посол Великобритании в Североатлантическом альянсе Дэвид Куорри в интервью Politico.

«Это вопрос "когда", а не "если", и наша работа здесь — продолжать поддерживать Украину по мере того, как она приближается к альянсу», — заявил дипломат. В то же время Куорри подчеркнул, что Великобритания «абсолютно убеждена, что законное место Украины — в НАТО».

Он также выразил надежду, что Конгресс США примет пакет поддержки Украины и помощь будет передана «как можно быстрее».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что США и Европейский союз будут противостоять попыткам втянуть НАТО в конфликт на Украине. По словам немецкого политика, альянс не считает себя «воюющими с Россией» и не стремится к конфронтации с Москвой.