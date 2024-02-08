В Петербурге обнаружен президент спортивной федерации каратэ с пулевым ранением

В Петербурге застрелили президента спортивной федерации каратэ Виталия Конева

В Петербурге с пулевым ранением обнаружен президент спортивной федерации каратэ Виталий Конев. Об этом сообщает Baza в Telegram.

Конева обнаружил начальник спорткомплекса «Невский», когда совершал обход территории. По его словам, мужчина лежал в снегу без сознания на площадке для стрельбы.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов не обнаружили на теле пострадавшего признаков насилия. В результате проведенного вскрытия правоохранители обнаружили след пулевого ранения головы.

Ранее сообщалось, что трех пенсионерок с пулевыми ранениями обнаружили в частном доме в деревне Свитино Наро-Фоминского района Московской области.