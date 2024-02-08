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13:32, 8 февраля 2024Россия

В России нашли главный источник распространения ЛГБТ среди детей

Общественник Афанасьев: главный источник идеологии ЛГБТ среди детей — аниме

Фото: Melvin Chavez / Unsplash

Главным источником распространения идеологии ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) среди детей является аниме. Об этом заявил общественник Андрей Афанасьев, представитель организации «Родительская палата», слова Афанасьева приводит «Коммерсантъ».

В своем выступлении в Общественной палате (ОП) Афанасьев объявил, что нашел в аниме специальные жанры, посвященные пропаганде нетрадиционных ценностей.

«На первом месте, безусловно, идет аниме. Там есть с десяток определенных жанров, полностью посвященных пропаганде извращений», — объявил Афанасьев, не уточнив, о каких жанрах идет речь и не приведя источника своих данных. Также он призвал обратить внимание на субкультуру фурри — людей, которые любят одеваться в костюмы человекоподобных животных.

Кроме того, в ходе обсуждения в ОП выступающие анализировали этимологию слова orthodox, которое в английском языке используется для обозначения православной веры. Так член совета ОП Михаил Аничкин привел неверный перевод этого слова, которое в его представлении означает «другой», и на основе собственного перевода сделал вывод о гноблении православных на Западе.

Ранее в Чечне показали якобы издаваемую на Украине печатную продукцию с «сатанинской идеологией». Видеоролик опубликовал чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. На видео корреспондент Дудаева продемонстрировал комикс об отношениях двух принцесс, одна из которых изображена темнокожей.

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