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20:02, 8 февраля 2024Наука и техника

В России рассказали о применении «Змея Горыныча» против ВСУ

Эксперт Дандыкин допустил использование системы УР-77 для прорыва обороны ВСУ

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России могут использовать установку разминирования УР-77, которую называют «Змей Горыныч», для прорыва линий обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.

«Предположу, что ВСУ также используют «зубы дракона» (бетонные оборонительные заграждения в форме пирамиды — прим. «Ленты ру»), минные поля и все остальное. Все это преодолевается при наличии подготовленных инженерных войск, тем более Киев выстраивает оборону не так давно», — сказал он.

Эксперт допустил, что для преодоления заграждений ВС России применят системы «Змей Горыныч». Он добавил, что масштабный прорыв обороны ВСУ начнется с артиллерийских и авиационных ударов, а также ракетных обстрелов позиций противника. По словам Дандыкина, у ВС России достаточно средств для прорыва обороны. При этом эксперт подчеркнул, что Российской армии необходимо помешать ВСУ возвести новые укрепления и найти бреши в уже существующей линии обороны.

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УР-77 построена на базе самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика». Плавающая машина способна проделывать в минных полях безопасные проходы шириной около шести метров.

В июне в сети появилось видео применения российскими войсками самоходной установки разминирования УР-77 в районе Артемовска.

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