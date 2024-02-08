В России решили взяться за риелторов

Депутат Разворотнева: власти вернутся к теме регулирования риелторов

С апреля власти начнут более активно обсуждать тему регулирования риелторской деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой.

Депутаты вернутся к законопроекту, ранее подготовленном правительством. К настоящему времени было уже несколько попыток законодательно урегулировать эту отрасль, разрабатывалось минимум три-четыре соответствующих проекта.

Одним из спорных моментов в регулировании риелторской деятельности является вопрос, должно ли это быть саморегулирование или некая реестровая модель. По оценке Разворотневой, наиболее вероятным и перспективным направлением является легкое разрешение выхода на рынок через реестры.

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