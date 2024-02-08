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16:24, 8 февраля 2024Среда обитания

В России решили взяться за риелторов

Депутат Разворотнева: власти вернутся к теме регулирования риелторов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

С апреля власти начнут более активно обсуждать тему регулирования риелторской деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой.

Депутаты вернутся к законопроекту, ранее подготовленном правительством. К настоящему времени было уже несколько попыток законодательно урегулировать эту отрасль, разрабатывалось минимум три-четыре соответствующих проекта.

Одним из спорных моментов в регулировании риелторской деятельности является вопрос, должно ли это быть саморегулирование или некая реестровая модель. По оценке Разворотневой, наиболее вероятным и перспективным направлением является легкое разрешение выхода на рынок через реестры.

Ранее эксперты напомнили, что наиболее популярным способом обмана при продаже квартиры является ведение мошенниками продавца при сделке. Злоумышленники настаивают на якобы фиктивной сделке в целях поимки преступников. Чаще всего для реализации схем они используют одиноких россиян.

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      Мария Черкасова
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