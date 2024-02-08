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10:31, 8 февраля 2024Россия

В России школьница перепутала конфеты с крысиным ядом

В Волгоградской области старшеклассница перепутала конфеты с крысиным ядом

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Волгоградской области ученица старших классов перепутала конфеты с крысиным ядом, после чего попала в больницу. Об этом сообщает издание
v102.ru.

По информации источника, врачам удалось нормализовать состояние девочки. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести, пострадавшая находится в отделении острых отравлений больницы Волгограда.

Ранее, в мае 2023 года, в Даниловском районе Волгоградской области двухлетняя девочка отравилась найденным дома ядом. В момент случившегося девочка находилась в квартире вместе с матерью, но женщина не заметила, что ребенок решил попробовать химическое вещество.

До этого тринадцать учеников второго класса школы в райцентре Чаны Новосибирской области отравились крысиным ядом. Веществом детей угостил один из школьников, который принес яд из дома.

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      Анастасия Шейкина
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