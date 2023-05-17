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16:01, 17 мая 2023Россия

Двухлетняя россиянка отравилась найденным дома ядом

В Волгоградской области двухлетняя девочка отравилась найденным дома крысиным ядом

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Даниловском районе Волгоградской области двухлетняя девочка отравилась найденным дома ядом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России в Telegram.

По данным ведомства, это произошло в хуторе Кувшинов 16 мая. В момент случившегося девочка находилась в квартире вместе с матерью, но женщина не заметила, что ребенок решил попробовать химическое вещество.

«Инспекторы ПДН выяснили, что отравление ребенок получил в результате употребления капсулы крысиного яда», — рассказали в пресс-службе.

Пострадавшую доставили в больницу, по факту случившегося организована проверка.

Ранее сообщалось, что в Москве годовалый ребенок проглотил снюс и попал в больницу с отравлением. Родители мальчика не уточнили, как именно это произошло, семью проверяют сотрудники правоохранительных органов.

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Варвара Родикова
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