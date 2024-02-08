В Венгрии нашли виновников кризиса в Европе

Глава МИД Венгрии Сийярто: в европейском кризисе виноват либеральный мейнстрим

Либеральный мейнстрим виноват в кризисе в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

«Суть в том, что либеральный мейнстрим пытается создать абсолютную гегемонию мнений. Либеральный мейнстрим говорит, что является единственной прогрессивной демократической идеологией, и если ты не готов объединиться с ними (...), то ты против демократии, диктатор, автократ», — констатировал глава МИД.

По его словам, европейская стратегия «потерпела неудачу» в урегулировании экономических трудностей, проблемы нелегальной миграции и конфликта на Украине. Он подчеркнул, что либеральный мейнстрим является «наименее толерантной идеологией», которая не терпит альтернативных мнений и рациональных дискуссий.

Ранее Сийярто заявил, что эскалация на Украине или Ближнем Востоке может привести к новой мировой войне. Он также призвал страны ООН делать все возможное, чтобы избежать эскалации.