WP: из-за острой нехватки пехоты ВСУ испытывают истощение и падение боевого духа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку солдат в подразделениях пехоты, что приводит к истощению и падению боевого духа военных. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на украинских военнослужащих, пожелавших остаться анонимными.

Как рассказал журналистам командир одного из батальонов механизированной бригады ВСУ, в его подразделении насчитывается 40 человек, в то время как в полностью укомплектованном батальоне их должно быть больше 200. Еще один командир по имени Александр сообщил, что роты его подразделения в среднем укомплектованы на 35 процентов.

По словам Александра, всего за последние пять месяцев в его батальон направили пять человек. При этом и он, и другие командиры отмечают, что новобранцы плохо обучены, и отправка их на фронт опасна из-за отсутствия у новых бойцов необходимых навыков.

Украинский офицер отметил, что не испытывает позитивного настроя, и уверен, что боевые действия закончатся для Украины огромным провалом и украинский фронт рухнет.

Ранее стало известно, что Киев пытается привлечь к боям наемников из-за тупиковой ситуации на фронте. При этом украинские власти не раскрывают, сколько наемных военных находятся на линии боевого соприкосновения.