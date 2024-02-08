Назван возможный срок согласования новой помощи США Украине

Политолог Дудаков: новый транш Украине в США могут одобрить в середине марта

Срок согласования новой помощи США Украине затягивается, заметил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Малек Дудаков. Теперь новый возможный транш могут одобрить в середине марта. Если этого не случится, страна попытается переложить ответственность за поддержку Украины на Европу.

«Ближайший дедлайн для согласования — середина марта, когда будут пытаться согласовать новый федеральный бюджет. Если не получится засунуть туда поддержку Украины, то проблему могут отложить до лета. А там и до выборов недалеко. Это самый негативный сценарий для украинских лоббистов», — считает Дудаков.

Политолог назвал раскол в Вашинтоне по вопросу поддержки Украины достаточно сильным. Он также указал на то, что транши стране становятся все более непопулярными в американском обществе.

«Теперь помощь могут переложить на европейцев: не зря канцлер Германии Олаф Шольц едет в Вашинтон. Финансирование будет идти по линии Брюсселя. Германию и другие страны будут заставлять избавляться от того, что осталось в арсеналах. Конечно, для победы Украине этого недостаточно. Но таких объемов может хватить на то, чтоб не допустить развала фронта», — заметил политолог.

Напомним, 7 февраля в Когнрессе США был заблокирован законопроект о выделении 60 миллиардов долларов помощи Украине и разрешении кризиса на границе с Мексикой.

