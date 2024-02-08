ВСУ повредили линии электропередачи при обстреле российского населенного пункта

ВСУ обстреляли деревню в Курской области, повреждены линии электропередачи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Курскую область. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram.

В результате обстрела деревни Городище Рыльского района были повреждены линии электропередачи, уточнил губернатор.

В результате атаки никто не пострадал. Специалисты приступят к восстановлению поврежденной инфраструктуры, как только позволит обстановка, заключил Старовойт.

Ранее об обстреле со стороны ВСУ сообщил глава еще одного приграничного с Украиной региона – губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, под обстрел попало село Сушаны Климовского района. При этом был поврежден жилой дом, а также нарушено энергоснабжение.