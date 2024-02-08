Задержание россиянина за избиение посетителя бара попало на видео

В Архангельской области задержали мужчину, избившего посетителя бара

В Архангельской области задержали 28-летнего мужчину, избившего местного жителя. Видео задержания «Ленте.ру» предоставили в Росгвардии.

На кадрах видно, как силовики подбегают в мужчине и надевают на него наручники. Его ведут в служебное авто, отвозят в отдел и допрашивают.

По данным ведомства, инцидент произошел в баре. Фигурант поссорился с одним из посетителей и сильно избил его. Из автомобиля задержанного изъяли нож, мачете и травматический пистолет без разрешительных документов. Теперь россиянину грозит до восьми лет колонии.

Ранее стало известно, что в Москве таксист избил пассажира и забрал у него телефон.