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20:29, 8 февраля 2024Силовые структуры

Задержание россиянина за избиение посетителя бара попало на видео

В Архангельской области задержали мужчину, избившего посетителя бара

В Архангельской области задержали 28-летнего мужчину, избившего местного жителя. Видео задержания «Ленте.ру» предоставили в Росгвардии.

На кадрах видно, как силовики подбегают в мужчине и надевают на него наручники. Его ведут в служебное авто, отвозят в отдел и допрашивают.

По данным ведомства, инцидент произошел в баре. Фигурант поссорился с одним из посетителей и сильно избил его. Из автомобиля задержанного изъяли нож, мачете и травматический пистолет без разрешительных документов. Теперь россиянину грозит до восьми лет колонии.

Ранее стало известно, что в Москве таксист избил пассажира и забрал у него телефон.

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      Екатерина Кашурникова
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