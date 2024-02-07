Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:13, 7 февраля 2024Силовые структуры

Таксист избил и ограбил россиянина после поездки

В Москве таксист избил пассажира и забрал у него телефон

Фото: Unsplash

Полицейские Москвы задержали ранее судимого водителя такси, который избил и ограбил пассажира после завершения поездки. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД России Владимир Васенин.

По данным ведомства, конфликт между таксистом и пассажиром на проспекте 60-летия Октября произошел накануне. В ходе перепалки первый нанес резиновой дубинкой множество ударов по голове 34-летнему клиенту, а затем забрал у него дорогостоящий телефон, с которого оплатил поездку с максимальным размером чаевых, и скрылся с места преступления на автомобиле. Потерпевшего госпитализировали.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого — 44-летнего ранее судимого жителя Подмосковья. В отношении него возбудили уголовное дело о разбое. В настоящее время фигурант заключен под стражу.

Ранее двое таксистов из Санкт-Петербурга устроили конфликт на дороге и открыли стрельбу.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Путин дал первое интервью иностранному журналисту с начала СВО. Почему он решил поговорить с Такером Карлсоном?

      Роднина оценила призыв Родченкова навсегда лишить Россию флага и гимна на ОИ

      Врач перечислила россиянкам опасные привычки после мытья волос

      Популярный российский блогер пожаловался на YouTube

      В Белом доме ответили на вопрос о помощи Украине после смены Залужного

      В МИД заявили о нежелании России нападать на другие страны

      Таксист избил и ограбил россиянина после поездки

      В России оценили рост экономики

      Глава МИД Украины призвал создать общий с ЕС рынок оборонных индустрий

      Пожертвованную на благотворительность монету продадут за 800 тысяч рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше