Таксист избил и ограбил россиянина после поездки

В Москве таксист избил пассажира и забрал у него телефон

Полицейские Москвы задержали ранее судимого водителя такси, который избил и ограбил пассажира после завершения поездки. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД России Владимир Васенин.

По данным ведомства, конфликт между таксистом и пассажиром на проспекте 60-летия Октября произошел накануне. В ходе перепалки первый нанес резиновой дубинкой множество ударов по голове 34-летнему клиенту, а затем забрал у него дорогостоящий телефон, с которого оплатил поездку с максимальным размером чаевых, и скрылся с места преступления на автомобиле. Потерпевшего госпитализировали.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого — 44-летнего ранее судимого жителя Подмосковья. В отношении него возбудили уголовное дело о разбое. В настоящее время фигурант заключен под стражу.

Ранее двое таксистов из Санкт-Петербурга устроили конфликт на дороге и открыли стрельбу.