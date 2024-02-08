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20:58, 8 февраля 2024Силовые структуры

Житель российской деревни решил забить бычка и заразил соседей сибирской язвой

В Чувашии россиянину вынесли приговор по делу о заражении сибирской язвой

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Республике Чувашия россиянину вынесли приговор по делу о заражении соседей сибирской язвой. 63-летнего россиянина приговорили к десяти месяцам исправительных работ с удержанием десяти процентов из зарплаты. Об этом в четверг, 8 февраля, сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, житель деревни Старое Акташево содержал в личном подсобном хозяйстве двух бычков, которых не проверил на наличие инфекционных заболеваний. Одно из животных оказалось заражено сибирской язвой. Заметив, что бычок плохо себя чувствует, мужчина решил забить его на мясо и позвал на помощь живущую по соседству супружескую пару. В ходе разделки туши женщина и ее муж заразились опасной болезнью. Позже фермер продал тушу животного двум жительницам республики, однако покупательницам чудом удалось избежать заражения.

Согласно заключениям проведенных судебных экспертиз, здоровью соседей осужденного был причинен вред средней тяжести.

21 января сообщалось, что ученые нашли зомби-вирусы в вечной мерзлоте Сибири.

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      Владимир Седов
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