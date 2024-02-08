Звезда «Теории большого взрыва» тайно женился

Звезда «Теории большого взрыва» Джонни Галэки рассказал о тайном браке

Актер Джонни Галэки, известный по роли Леонарда Хофстедтера в ситкоме «Теория большого взрыва», тайно женился и стал отцом. Об этом пишет Page Six.

В ходе интервью Галэки признался, что он тайно женился на женщине по имени Морган, и у них родилась дочь Уна Эвелена. При этом неизвестно, когда пара начала встречаться.

В апреле сообщалось, что 38-летняя американская актриса и звезда сериала «Теория большого взрыва» Кейли Куоко родила первенца от своего возлюбленного, актера Тома Пелфри.

«Теория большого взрыва» — один из самых популярных ситкомов в США и во многих других странах. Аудитория 11-го сезона составила около 14 миллионов человек. Исполнитель роли Шелдона Купера Джим Парсонс в ноябре 2016-го стал самым дорогим актером телевидения по версии Forbes. Его коллеги Джонни Галэки (Леонард), Саймон Хелберг (Говард) и Кунал Найар (Раджеш) заняли три следующие строчки.