Армия Германии обратила внимание на угрозу правых экстремистов в своих рядах

Spiegel: крайне правые военные бундесвера должны сообщать о своих взглядах

Члены крайне правых группировок, таких как «Молодая альтернатива», которые проходят службу в рядах бундесвера, должны сообщить командованию о своих взглядах во избежание разбирательств. Об этом со ссылкой на сообщение службы военной контрразведки немецкой армии сообщает Der Spiegel.

Члены организации «Молодой альтернативы», которая также входит в состав партии «Альтернатива для Германии», будут рассматриваться как «подозреваемый в шпионаже в интересах борьбы с демократией». «Простого молчания недостаточно», — говорится в заявлении военной контрразведки.

Ранее многотысячные демонстрации против правого экстремизма и партии «АдГ» прошли в некоторых городах Германии. В Дюссельдорфе такая акция 17 января собрала, по данным полиции, около 100 тысяч человек. Глава Минобороны Борис Писториус, выступая перед участниками демонстрации в Оснабрюке, заявил, что партия стремится изменить политическую систему в стране.