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04:15, 9 февраля 2024Интернет и СМИ

Девушка получила подарок от бойфренда-иностранца и увидела в нем грубый намек

Фото: Kateryna Hliznitsova / Unsplash

Пользовательница Reddit рассказала на портале, что получила от бойфренда-иностранца неприятный подарок, в котором увидела намек на критику своей внешности, и расстроилась. Многие комментаторы посоветовали ей задуматься о расставании с молодым человеком.

По словам 22-летней девушки, возлюбленный подарил ей на день рождения таблетки для похудения. «Я никогда не просила его дарить мне какие-то добавки для похудения или что-то подобное. Я не полная и у меня нет ожирения, просто я не худая как супермодель. Я обычная, нормальная женщина», — пояснила автор поста.

Рассказчица добавила, что притворилась, будто подарок обрадовал ее, однако в действительности презент заставил ее ощутить сильную неуверенность в себе. «Такое ощущение, что он назвал меня толстой», — пожаловалась она.

Девушка предположила, что бойфренд мог подарить ей таблетки для похудения, поскольку в его родной стране — Южной Корее — такие подарки могут считаться нормой. В заключение рассказчица спросила у пользователей Reddit, стоит ли ей рассказать молодому человеку о своих переживаниях.

«Это не тот подарок, который уместно дарить своему партнеру. Ты имеешь полное право рассказать ему, что это тебя задело», «Это крайне неуместный, унизительный и грубый подарок. Расскажи ему о своих чувствах и обрати внимание на то, как он отреагирует», — порекомендовали девушке комментаторы. Многие также сочли, что ей следует разорвать отношения с парнем. «Если он недоволен тем, как ты выглядишь, значит, не стоит продолжать с ним отношения», «Ты заслуживаешь большего», — обратились к ней пользователи сайта.

Ране парень рассказал на Reddit, что девушка ушла со свидания с ним после одного комментария. По словам автора поста, его новую знакомую расстроили слова о весе ее кота.

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      Олег Давыдов
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