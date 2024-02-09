Politico: ЕС предложили возродить Веймарский треугольник для усиления обороны

Европейскому союзу предложили возродить неформальное объединение Берлина, Парижа и Варшавы — Веймарский треугольник, чтобы уменьшить участие США в обеспечении безопасности в Европе. Такую новую конфигурацию системы обороны в ЕС описал в колонке для Politico младший научный сотрудник Евразийской программы Института ответственного государственного управления Куинси Артин ДерСимонян.

По мнению обозревателя газеты, Германии и Франции необходимо стать более открытыми к перспективам своих восточных союзников. Он отмечает, что в связи со сменой правительства в Польше на дружественное и лояльное Брюсселю «настало время активизировать» Веймарский треугольник, созданный более 30 лет назад.

«Поскольку участие Польши, где проамериканские и пронатовские взгляды остаются сильными, может помочь уменьшить опасения Вашингтона по поводу самостоятельного европейского проекта», — говорится в материале.

Ранее ДерСимонян предложил способ мирного урегулирования конфликта на Украине. Утверждается, что для этого страны Евросоюза должны придерживаться стратегии сдерживания без излишнего провоцирования России, поскольку это позволит снизить конфронтационный настрой политических элит Польши и стран Прибалтики.