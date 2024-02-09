Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:20, 9 февраля 2024Бывший СССР

Залужный заявил об отсутствии должности после увольнения

Экс-главком ВСУ Залужный заявил об отсутствии должности после увольнения
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный выступил с первым заявлением после увольнения. Соответствующую публикацию он разместил в своем Telegram-канале.

Залужный подчеркнул, что после увольнения с поста главкома ВСУ он не занимает какой-либо пост.

«Честь и ответственность, которые я чувствую перед каждым защитником и защитницей Украины, несмотря на то, что сейчас не занимаю должности», — подчеркнул он.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. По словам главы государства, 2024 год может стать успешным только в случае перемен в основе обороны страны. Залужный возглавлял украинскую армию с июля 2021 года.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский сообщил об увольнении главы Генштаба ВСУ

      МИД РФ поблагодарил ОАЭ за помощь в возвращении пленных с Украины

      Маск высмеял оговорки Байдена

      Капитан «Спартака» объяснил слова о нежелании оставаться в команде

      Правительство России продлило разрешение поставок с «Ямал СПГ» до 2040 года

      На Украине назвали число участвующих в боях солдат ВСУ

      В Харьковской области назвали украинцев и русских одним народом

      Залужный заявил об отсутствии должности после увольнения

      В Госдуме рассказали о подготовке госпереворота на Украине

      Компанию карикатуриста Елкина признали иноагентом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше