Экс-главком ВСУ Залужный заявил об отсутствии должности после увольнения

Экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный выступил с первым заявлением после увольнения. Соответствующую публикацию он разместил в своем Telegram-канале.

Залужный подчеркнул, что после увольнения с поста главкома ВСУ он не занимает какой-либо пост.

«Честь и ответственность, которые я чувствую перед каждым защитником и защитницей Украины, несмотря на то, что сейчас не занимаю должности», — подчеркнул он.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. По словам главы государства, 2024 год может стать успешным только в случае перемен в основе обороны страны. Залужный возглавлял украинскую армию с июля 2021 года.