Губернатор раскрыл состояние раненых при обстреле Белгородской области

Гладков: самое тяжелое состояние у пострадавшего в Шебекинском горокруге мужчины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о состоянии пострадавших, которые получили ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в четверг, 8 февраля. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Самое тяжелое состояние у мужчины, который получил ранения вчера, из Шебекинского округа. По докладу врачей: все идет к тому, что удастся сохранить руку, состояние пока еще тяжелое, как только появится возможность и будет необходимость, конечно, будем стараться отправить в Москву», — написал Гладков.

Еще одна пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии, за стабилизацию ее состояния борются врачи. Помимо этого, мальчик, который пострадал, так как перебегал дорогу во время обстрела, находится в реанимации детской больницы. Всего за минувший день при обстрелах пострадали восемь человек.

В четверг, 8 февраля, сразу несколько населенных пунктов Белгородской области атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ). В регионе несколько раз звучал сигнал ракетной опасности.