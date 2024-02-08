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17:31, 8 февраля 2024Россия

В Белгородской области второй раз за день объявили ракетную опасность

Гладков второй раз за день сообщил о ракетной опасности в Белгороде

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Белгородской области второй раз за день запущена сирена ракетной опасности. Предупреждение для жителей Белгорода и Белгородского района опубликовал губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он призвал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. «Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал Гладков.

До этого ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе объявлялась в 14:01 по московскому времени и продлилась 43 минуты.

Ранее пять человек пострадали при обстреле села Ржевка Шебекинского городского округа со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Одному из них оторвало руки и ноги. Еще двое мужчин и две женщины получили осколочные ранения нижних конечностей. Помимо этого поврежден автомобиль и два частных домовладения.

Кроме того, 8 февраля дрон-камикадзе атаковал автобус с мирными жителями в селе Новая Таволжанка. Пострадал один человек, его доставили в больницу.

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      Константин Лысяков
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