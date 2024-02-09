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10:56, 9 февраля 2024Экономика

Калужский ЛВЗ «Кристалл» определил ценовой диапазон IPO

Калужский ЛВЗ «Кристалл» проведет IPO по цене от 8 до 9,5 рубля за акцию

Фото: Nordroden / Shutterstock / Fotodom

«Алкогольная группа "Кристалл"» (материнская компания Калужского ликеро-водочного завода (ЛВЗ) «Кристалл») определила ценовые параметры предстоящего размещения обыкновенных акций на Московской бирже, пишет ТАСС.

Отмечается, что ценовые параметры предстоящего IPO составят в диапазоне от 8 до 9,5 рубля за акцию. Дата открытия книги заявок — 12 февраля, объем первичного выпуска акций — до 125 миллионов штук. Окончательную цену предложения определят после завершения формирования книги заявок и объявят примерно 26 февраля.

В рамках размещения группа планирует привлечь примерно один миллиард рублей (до налогов и расходов). «В таком случае ожидаемая рыночная капитализация компании составит от 7,4 миллиардов рублей до 8,6 миллиардов рублей», — сказано в сообщении.

В январе 2024 года в России резко подскочило производство виноградных вин — на 20,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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      Варвара Кошечкина
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