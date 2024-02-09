Карлсон рассказал о приеме в Кремле

Такер Карлсон заявил, что находился в Кремле 5 часов, из них 2 часа ждал Путина

Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что находился в Кремле для интервью с президентом России Владимиром Путиным около пяти часов, прождав российского лидера два из них. Об этом он заявил в видео, опубликованном на его сайте по итогам беседы.

По его словам, прием в Кремле стал для него «весьма примечательным опытом». Он сравнил Кремль с правительственными зданиями в Вашингтоне, отметив просторные исторические залы. По словам Карлсона, он всю жизнь читал о Кремле.

Карлсон добавил, что для осмысления интервью ему потребуется год.

Журналист Такер Карлсон, прилетевший на прошлой неделе в Москву, взял интервью у российского лидера и пообещал, что зрители увидят запись беседы без монтажа, чтобы каждый мог составить собственное мнение. Интервью опубликовано в 02:00 по московскому времени 9 февраля.