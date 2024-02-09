Карлсон рассказал о сверкающих глазах Путина во время разговора о НАТО

Карлсон рассказал о сверкающих глазах Путина во время разговора о НАТО и России

НАТО поставило задачу сдержать Россию. Президента РФ Владимира Путина это очень огорчает, «его глаза сверкали» во время беседы на эту тему, поделился американский журналист Такер Карлсон в ходе подведения итогов двухчасового интервью с российским лидером.

«Весь смысл НАТО состоит в том, чтобы сдержать Россию, Путина это ранит, он очень огорчен этим. Его глаза сверкали в те моменты, когда мы беседовали об этом на протяжении более часа», — рассказал телеведущий.

Сам Путин во время беседы заявил, что НАТО хотят запугать население стран — членов блока мнимой российской угрозой. Однако думающие люди, по мнению российского главы, понимают, что это фейк.

Ранее стало известно, что журналист Такер Карлсон, прилетевший на прошлой неделе в Москву, все же взял интервью у российского президента Владимира Путина. Он пообещал, что зрители увидят запись беседы без монтажа, чтобы каждый мог составить собственное мнение.

Телеведущий, по его словам, давно планировал поговорить с российским лидером. Еще в 2021 году, как позднее заявлял журналист, Агентство национальной безопасности (АНБ) США установило за ним слежку из-за подготовки к интервью. А осенью 2023 года Карлсон открыто обвинил американское правительство в срыве встречи с Путиным.