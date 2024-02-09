Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею

Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2028 году

Казахстанская федерации хоккея подала заявку в Международную федерацию хоккея (IIHF) на проведение чемпионата мира в 2028 году. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор организации Глеб Каратаев.

По его словам, турнир планируется провести в Астане и Алма-Ате. Презентацию заявки представим на ближайшем конгрессе IIHF», — заявил Каратаев.

Конгресс IIFF пройдет с 23 по 25 мая в Праге. Казахстан претендовал на проведение чемпионата мира-2027, однако турнир решили отдать Германии.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборную России от участия в соревнованиях под своей эгидой. Cтрану также лишили права проведения чемпионата мира-2023, который должен был состояться в Санкт-Петербурге.