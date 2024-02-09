Командир группы ВДВ заявил о проявленной при штурме позиции ВСУ в ДНР смекалке

Командир группы ВДВ заявил о захвате двух пулеметов и применении их против ВСУ

Российские десантники в ходе выполнения боевой задачи в Донецкой народной республике (ДНР) захватили два тяжелых пулемета Browning Вооруженных сил Украины (ВСУ) и применили их против украинских военнослужащих. Об этом РИА Новости заявил командир подразделения.

Он рассказал, что группа военных штурмовала позиции противника в лесополосе и в процессе их осмотра обнаружила оружие и множество коробов с боеприпасами.

«Мы проявили смекалку и сразу поняли, что надо их орудие использовать против них. Мы подтянули вперед эти пулеметы на расстояние 300 метров от противника и дождались, пока наша группа начнет заливаться в эту посадку, и соответственно начали лупить», — отметил военный.

По его словам, украинские военные не ожидали, что по ним будут работать крупнокалиберные пулеметы с близкого расстояния, и оставили опорный пункт.

Ранее сообщалось, что рядовой Иван Матюхин в зоне спецоперации обнаружил готовящуюся засаду бойцов ВСУ и сорвал ее, прогнал их с тыла. Солдат из группы охранения колонны, доставлявшей боеприпасы для батальонной тактической группы российских войск, в ходе марша обнаружил на маршруте следования вооруженную группу украинских военных, готовящих засаду.