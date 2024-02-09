Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:20, 9 февраля 2024Бывший СССР

Командир группы ВДВ заявил о проявленной при штурме позиции ВСУ в ДНР смекалке

Командир группы ВДВ заявил о захвате двух пулеметов и применении их против ВСУ

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Российские десантники в ходе выполнения боевой задачи в Донецкой народной республике (ДНР) захватили два тяжелых пулемета Browning Вооруженных сил Украины (ВСУ) и применили их против украинских военнослужащих. Об этом РИА Новости заявил командир подразделения.

Он рассказал, что группа военных штурмовала позиции противника в лесополосе и в процессе их осмотра обнаружила оружие и множество коробов с боеприпасами.

«Мы проявили смекалку и сразу поняли, что надо их орудие использовать против них. Мы подтянули вперед эти пулеметы на расстояние 300 метров от противника и дождались, пока наша группа начнет заливаться в эту посадку, и соответственно начали лупить», — отметил военный.

По его словам, украинские военные не ожидали, что по ним будут работать крупнокалиберные пулеметы с близкого расстояния, и оставили опорный пункт.

Ранее сообщалось, что рядовой Иван Матюхин в зоне спецоперации обнаружил готовящуюся засаду бойцов ВСУ и сорвал ее, прогнал их с тыла. Солдат из группы охранения колонны, доставлявшей боеприпасы для батальонной тактической группы российских войск, в ходе марша обнаружил на маршруте следования вооруженную группу украинских военных, готовящих засаду.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Володя, что ты делаешь?» Путин рассказал о беседе с Зеленским. И спросил его про поддержку неонацистов

      Военный высказался о боевой мощи разрабатываемого в России «Дракона»

      Выглядящая на 30 лет 57-летняя любительница фитнеса раскрыла свои секреты

      Россиян предупредили о новом способе мошенничества с банковскими приложениями

      Индия отказалась покупать российскую премиальную нефть

      По факту пожара в доме на севере Москвы организовали доследственную проверку

      Медведев сообщил о своем отношении к новому главкому ВСУ

      Медведев прокомментировал интервью Путина американскому журналисту Карлсону

      19 беспилотников ВСУ попытались атаковать российские регионы

      «Да хрен его знает». Путин высказался о влиянии Джонсона на отказ Киева от переговоров с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше