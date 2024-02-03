Российский солдат сорвал засаду ВСУ

Минобороны России: рядовой Матюхин в ходе СВО сорвал украинскую засаду

Рядовой Иван Матюхин в зоне специальной военной операции (СВО) обнаружил готовящуюся засаду бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сорвал ее, прогнал их с тыла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Солдат из группы охранения колонны, доставлявшей боеприпасы для батальонной тактической группы российских войск, в в ходе марша обнаружил на маршруте следования вооруженную группу украинских военных, готовящих засаду.

Матюхин принял решение атаковать врага первым. Вместе с группой он совершил маневр, бойцы вышли в тыл боевиков и, застигнув противника врасплох, уничтожили часть живой силы и технику ВСУ. Понеся значительные потери, украинские военные спешно покинули поле боя.

Действия Матюхина позволили сорвать готовящуюся засаду и довести колонну в заданный район без потерь, заключили в военном ведомстве.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу отчитался, что в январе армия России взяла под контроль три населенных пункта в зоне СВО — Веселое, Крахмальное и Табаевку. По его словам, после провала контрнаступления ВСУ российские войска сохраняют стратегическую инициативу.