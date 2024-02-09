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13:19, 9 февраля 2024Ценности

Кристофер Нолан объяснил свой запрет актерам появляться в уггах на съемках

Кадр: The Late Show with Stephen Colbert / YouTube

Британский и американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Кристофер Нолан объяснил свой запрет актерам появляться в уггах на съемках. Об этом он рассказал в рамках ночной телепередачи «Позднее шоу со Стивеном Кольбером» (The Late Show with Stephen Colbert), отрывок которого доступен на YouTube.

Так, режиссер подтвердил, что просит артистов не надевать данную обувь во время работы с ним, поскольку желает полностью сосредоточиться на процессе и создать соответствующую атмосферу. «Я стараюсь свести к минимуму отвлекающие факторы», — заявил Нолан.

Кроме того, 53-летний сценарист фильма «Оппенгеймер» отметил, что также не разрешает использовать на съемочной площадке мобильные телефоны.

В июле 2023 года Кристофер Нолан объяснил загадочную концовку своего фильма «Начало».

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      Алина Гостева
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