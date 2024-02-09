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13:18, 9 февраля 2024Мир

МИД Венгрии посоветовал США посмотреть на себя после обвинений в антисемитизме

Глава МИД Венгрии Сийярто: США должны посмотреть на антисемитизм в своей стране

Фото: Mike Segar / Reuters

Глава МИД Венгрии посоветовал США посмотреть на рост антисемитизма в своей стране, а не поучать другие страны. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе встречи со спикером израильского Кнессета (парламента) Амиром Оханом, сообщает ТАСС.

Сийярто призвал Госдепартамент США не поучать других и готовить доклады о правах и свободах за рубежом. Он отметил, что после начала противостояния Израиля и палестинского движения ХАМАС количество антисемитских инцидентов значительно возросло не только в Западной Европе, но и в США.

«Только в США зафиксирован рост на 300 процентов. Искренне надеюсь, что после этого Госдепартамент прекратит выступать с сообщениями о свободе вероисповедания в других странах», — заявил дипломат. Он назвал Венгрию самым безопасным местом в Европе для еврейских общин и пообещал Охану дальнейшую поддержку Израиля Венгрией.

Ранее посол США в Венгрии Дэвид Прессман обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в пророссийской политике. По его мнению, Орбан наносит вред НАТО в пользу России.

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      Юрий Леонов
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