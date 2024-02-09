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08:24, 9 февраля 2024Среда обитания

Названа стоимость самой дешевой квартиры в Москве

DOLGOV PRO: самая дешевая квартира в Москве располагается в Северном Тушино
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Самое дешевое жилье в Москве находится в районе Северное Тушино. Квартира, площадь которой не превышает 11 «квадратов», стоит 3,4 миллиона рублей, такая цифра называется в исследовании брокерского агентства недвижимости DOLGOV PRO, пишут «Известия».

Примерно по той же цене можно приобрести жилплощадь в Головинском районе, Новогиреево и Текстильщиках. Это, как правило, мини-студии, переделанные из многокомнатных квартир, на первых этажах домов старой постройки.

Лоты площадью 17,8 и 24,7 квадратного метра в новом вторичном фонде предлагаются в Некрасовке. Стоимость квартир варьируется в пределах 4--4,4 миллиона рублей. За 18-метровую квартиру в Царицыно просят 4,6 миллиона рублей.

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Самый дешевый вариант в новостройках Старой Москвы выставлен за 5,2 миллиона рублей. Это 20-метровая квартира в Митино. Ту же площадь занимает лот в Молжаниновском районе столицы. Его цена — 6,2 миллиона рублей. Третья по доступности квартира располагается в Южном Бутово. Жилье метражом 19,8 «квадрата» оценили 6,3 миллиона рублей.

Подавляющее большинство покупателей таких мини-студий — инвесторы, занимающиеся посуточной арендой. Для личного проживания такие квартиры, по данным компании, берут лишь 15 процентов покупателей — по большей части студенты.

Ранее аналитики описали квартиру мечты московских зумеров. В поисках жилья в столице молодежь останавливает выбор на домах не старше 2000 года. Главное — чтобы в квартире был стильный ремонт и достойный интернет-провайдер, а поблизости крафтовые кофейни или коворкинги.

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      Виктория Клабукова
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