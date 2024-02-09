Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:12, 9 февраля 2024Интернет и СМИ

Мужчина купил новые духи и столкнулся с их необычным свойством

Фото: Joel Kaso / Unsplash

Пользователь Reddit с ником zuzuofthewolves рассказал на портале, что нашел духи, привлекающие пауков. Комментаторы признались, что сами хотели бы проверить их действие.

Автор поста опубликовал фото желтого флакона с парфюмом. «В сети ходят слухи, что духи этой марки привлекают пауков-волков. Сегодня в моем доме появился первый паук-волк», — подписал мужчина пост.

Некоторых пользователей портала рассмешило это необычное наблюдение. «Пауки-волки такие: "Ну вызвал ты меня, и что теперь?», «Я специально куплю эти духи! Я хочу собрать свою армию пауков!» — поиронизировали они.

Другие же комментаторы признались, что им бы не хотелось привлечь членистоногих в свой дом парфюмом. Один из них в шутку предложил приобрести духи, чтобы распылять их в доме людей, которых он считает своими врагами.

В то же время некоторые пользователи написали, что привлекательность духов для пауков — это всего лишь миф, который появился после публикации издания New York Times. «Я пользуюсь этими духами. И у меня не появились пауки-волки из-за них», — высказалась пользовательница с ником TookMe3Years.

Ранее пользователь опубликовал на Reddit необычное объявление из газеты. В нем предлагалось приобрести девушку из Вьетнама.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин впервые заговорил о личной беседе с Зеленским

      Симоньян высказалась об амбициях Такера Карлсона

      Число пострадавших при пожаре на газопроводе в Прикамье увеличилось

      В США заявили о неспособности Байдена работать на посту президента

      Шойгу высказался о российском наступлении в зоне СВО

      Карлсон рассказал о приеме в Кремле

      Названо влияющее на возобновление переговоров Москвы и Киева условие

      Мужчина купил новые духи и столкнулся с их необычным свойством

      Шойгу заслушал доклады об обстановке в зоне СВО

      Шойгу увидел уничтожение украинского HIMARS

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше