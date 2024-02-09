Мужчина купил новые духи и столкнулся с их необычным свойством

Пользователь Reddit с ником zuzuofthewolves рассказал на портале, что нашел духи, привлекающие пауков. Комментаторы признались, что сами хотели бы проверить их действие.

Автор поста опубликовал фото желтого флакона с парфюмом. «В сети ходят слухи, что духи этой марки привлекают пауков-волков. Сегодня в моем доме появился первый паук-волк», — подписал мужчина пост.

Некоторых пользователей портала рассмешило это необычное наблюдение. «Пауки-волки такие: "Ну вызвал ты меня, и что теперь?», «Я специально куплю эти духи! Я хочу собрать свою армию пауков!» — поиронизировали они.

Другие же комментаторы признались, что им бы не хотелось привлечь членистоногих в свой дом парфюмом. Один из них в шутку предложил приобрести духи, чтобы распылять их в доме людей, которых он считает своими врагами.

В то же время некоторые пользователи написали, что привлекательность духов для пауков — это всего лишь миф, который появился после публикации издания New York Times. «Я пользуюсь этими духами. И у меня не появились пауки-волки из-за них», — высказалась пользовательница с ником TookMe3Years.

Ранее пользователь опубликовал на Reddit необычное объявление из газеты. В нем предлагалось приобрести девушку из Вьетнама.